Стрілянина в Каліфорнії забрала життя ще однієї дитини — правоохоронці

Щонайменше, двоє учнів старшої школи померли в лікарні після отриманих поранень у школі неподалік Лос-Анджелеса, де сталася стрілянина.

Ще четверо дітей, у тому числі нападник-підліток, перебувають з пораненнями в шпиталі, повідомила газета The Washington Post із посиланням на правоохоронців.

"16-річний учень витягнув з рюкзака пістолет і почав стріляти по однокласниках у старшій школі на північ від Лос-Анджелеса зранку четверга, поранивши п’ятьох людей, перш ніж поцілити в себе. Двоє учнів, 16-річна дівчина й 14-річний хлопець, померли в лікарні", - зазначили правоохоронці.

Раніше повідомлялося про одного загиблого учня.

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Напад стався в школі Саугус у містечку Санта-Кларіті, його зафіксували камери спостереження. Нападник перебуває з вогнепальним пораненням у тяжкому стані під наглядом лікарів. У поліції сказали, що йому в цей день виповнилося 16 років.

Серед поранених дітей – двоє дівчат 14-ти й 15-ти років, а також 14-річний хлопець. Інцидент стався близько 7:30 ранку на відкритому майданчику, популярному серед дітей.

Фото: АА