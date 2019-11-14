Підозрюваного у стрілянині в школі Каліфорнії затримали
Про це повідомляє CNN.
"Щонайменше одна людина загинула. П’ятеро постраждалих були доставлені до місцевих лікарень", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що одна постраждала учениця померла в лікарні, куди була доставлена у критичному стані. Ще двоє постраждалих перебувають у важкому стані.
Правоохоронні органи повідомили, що підозрюваний перебуває під вартою, його зброю вилучено. Інших підозрюваних немає.
Як повідомляв Укрінформ, у містечку Санта-Кларіта, що знаходиться у передмісті Лос-Анджелеса (США), сталася стрілянина у середній школі.
Згідно з оновленою інформацією, стрільцем виявився один з учнів школи. Підозрюваний дістав пістолет зі свого рюкзака і вистрілив в п’ятьох учнів (раніше повідомлялося про 6−7 жертв). В результаті було поранено підлітків у віці від 14 до 16 років.
Потім стрілок вистрілив собі в голову. Підозрюваний залишається у важкому стані з вогнепальним пораненням. За даними поліції, він влаштував стрілянину в школі в день свого 16-річчя.
Наразі в усіх школах міста вже відновили заняття.