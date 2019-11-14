У Венеції через повінь оголосили надзвичайний стан
Укрінформ
Італійський уряд оголосив запровадження надзвичайного стану у постраждалих від повені районах провінції Венето.
Про це повідомляє ANSA.
"Рада міністрів дала зелене світло оголошенню надзвичайного стану для районів провінції Венето, постраждалих від негоди", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, для потреб з ліквідації наслідків стихії Венеції було виділено 20 мільйонів євро.
"Уряд затвердив надзвичайний стан для Венеції. Виділено 20 мільйонів, перші кошти на найневідкладніші потреби, на підтримку міста та його населення", - написав голова уряду Італії Джузеппе Конте у Twitter.
Як повідомлялося, міськрада Венеції закликала уряд Італії оголосити надзвичайний стан у місті через руйнівну повінь. Рівень води в італійському місті склав 1,87 метра, що є рекордним показником з 1966 року.
Фото: Getty Images