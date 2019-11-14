У Венеції через повінь оголосили надзвичайний стан

Італійський уряд оголосив запровадження надзвичайного стану у постраждалих від повені районах провінції Венето.

Про це повідомляє ANSA.

"Рада міністрів дала зелене світло оголошенню надзвичайного стану для районів провінції Венето, постраждалих від негоди", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для потреб з ліквідації наслідків стихії Венеції було виділено 20 мільйонів євро.

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"Уряд затвердив надзвичайний стан для Венеції. Виділено 20 мільйонів, перші кошти на найневідкладніші потреби, на підтримку міста та його населення", - написав голова уряду Італії Джузеппе Конте у Twitter.

Як повідомлялося, міськрада Венеції закликала уряд Італії оголосити надзвичайний стан у місті через руйнівну повінь. Рівень води в італійському місті склав 1,87 метра, що є рекордним показником з 1966 року.

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