Уряд Молдови очолив радник Додона

Молдавський парламент проголосував за призначення нового Кабінету міністрів на чолі з Йоном Кіку.

Про це повідомляє TV8.

"Парламент Молдови проголосував за новий уряд під керівництвом Йона Кіку. За новий Кабмін віддали свої голоси 62 депутати", - йдеться в повідомленні.

Слід зауважити, що кандидатуру Кіку на пост прем’єр-міністра висунув президент країни Ігор Додон. Йон Кіку раніше був його радником з економічних питань.

Новопризначений глава уряду Молдови виголосив промову на засіданні парламенту. Незадовго до цього парламентський юридичний комітет затвердив представлений список нового уряду.

На пост міністра закордонних справ Кіку висунув кандидатуру зовнішньополітичного радника Додона Ауреліу Чокоя, а в програмі уряду передбачене "посилення співпраці з Європейським Союзом, стратегічне партнерство зі США та Російською Федерацією, а також поглиблення дружніх відносин із сусідніми державами".

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Загалом у програмі уряду передбачено кілька дій, які матимуть як негайний характер, так і довгостроковий. Зокрема, Кіку обіцяє "виправлення помилок, допущених у реформі правосуддя, та покарання тих, хто знецінив банківську систему, та тих, кому не вистачало штату Кишинівського міжнародного аеропорту".

Окрім цього, у програмі вказано "невідкладне виправлення закону про бюджет на 2019 рік, щоб мати змогу виплачувати зарплати кільком категоріям бюджетників". Згодом модавські депутати проголосують за запропонований Іоном Кіку Кабінет міністрів.

Раніше проросійська партія соціалістів Молдови (ПСРМ) вирішила сформувати уряд меншості після того, як проєвропейський уряд Санду було відправлено у відставку.

Фото: Sputnik / Rodion Proca