У Туреччині відбулись перші випробування нового вертольота ATAK FAZ-2

У Туреччині успішно відбулись перші випробування нового ударного вертольота ATAK FAZ-2.

Про це у Twitter повідомив глава управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір.

"Вертоліт ATAK FAZ-2, оснащений лазерною системою попередження та іншими системами радіоелектронної війни, успішно здійснив перший політ", - написав Демір.

Він також повідомив, що Туреччина має на меті проводити надалі випробування, а з середини 2020 року здійснювати постачання вертольотів ATAK FAZ-2.

ATAK’ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleri ile donatılmış FAZ-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.



Yerlilik oranı daha da artan ATAK FAZ-2 helikopterlerini yapılacak detay testlerden sonra 2020 ortasından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz. pic.twitter.com/hIWArQXmfI — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) November 13, 2019

Планується, що на першому етапі на озброєння ЗС Туреччини надійде 21 вертоліт ATAK FAZ-2. Вертольоти випускає турецька компанія Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ).

Раніше президент країни заявляв про те, що Туреччина має намір посилити свою оборонну промисловість та увійти до числа світових лідерів з виробництва ОВТ.