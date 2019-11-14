Трамп не хоче витрачати час Ердогана, відповідаючи за питання щодо імпічменту
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це він заявив на спільній пресконференції з Ердоганом у Білому домі після завершення переговорів.
"Я не дивився цього і хвилини, - сказав Трамп, - бо був зайнятий з президентом (Ердоганом, - ред.), що, як на мене, набагато важливіше. Це шахрайство, якого не можна допускати. Ця ситуація була спричинена людьми, яким не можна було дозволяти робити те, що сталося".
Трамп вкотре повторив, що його розмова з президентом України Володимиром Зеленським (25 липня) "була чудова" та "дуже доречна".
"Я хотів би знати, хто той викривач, бо він дав дуже багато некоректної інформації, зокрема щодо моєї телефонної розмови з Президентом України. Уся це інформація з других і третіх рук... І жодної – від безпосереднього джерела", - додав президент США.
Трамп також закликав "дуже уважно подивитися стенограму", яка, за його словами, "була проаналізована визначними юристами, такими, як Грег Джерет і Марк Левін, і вони сказали, що ці заяви, ця телефонна розмова буда чудова".
"Ми витрачаємо час цього джентльмена (президента Ердогана, - ред.), коли говоримо про це, бо він сконцентрований на мирі та Близькому Сході. Це все підступні ігри", - переконаний Трамп.
Як повідомляв Укрінформ, у середу, 13 листопада, в Палаті представників США відбулися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента Сполучених Штатів Трампа.