Трамп не хоче витрачати час Ердогана, відповідаючи за питання щодо імпічменту

Президент США Дональд Трамп висловив жаль з приводу того, що йому доводиться витрачати час президента Туреччини Реджепа Ердогана, даючи відповіді на запитання журналістів про публічні слухання щодо імпічменту, які проводить Конгрес.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це він заявив на спільній пресконференції з Ердоганом у Білому домі після завершення переговорів.

"Я не дивився цього і хвилини, - сказав Трамп, - бо був зайнятий з президентом (Ердоганом, - ред.), що, як на мене, набагато важливіше. Це шахрайство, якого не можна допускати. Ця ситуація була спричинена людьми, яким не можна було дозволяти робити те, що сталося".

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Трамп вкотре повторив, що його розмова з президентом України Володимиром Зеленським (25 липня) "була чудова" та "дуже доречна".

"Я хотів би знати, хто той викривач, бо він дав дуже багато некоректної інформації, зокрема щодо моєї телефонної розмови з Президентом України. Уся це інформація з других і третіх рук... І жодної – від безпосереднього джерела", - додав президент США.

Трамп також закликав "дуже уважно подивитися стенограму", яка, за його словами, "була проаналізована визначними юристами, такими, як Грег Джерет і Марк Левін, і вони сказали, що ці заяви, ця телефонна розмова буда чудова".

"Ми витрачаємо час цього джентльмена (президента Ердогана, - ред.), коли говоримо про це, бо він сконцентрований на мирі та Близькому Сході. Це все підступні ігри", - переконаний Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 13 листопада, в Палаті представників США відбулися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента Сполучених Штатів Трампа.