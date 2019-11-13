Республіканці та Трамп намагаються дискредитувати розслідування щодо імпічменту

Президент США Дональд Трамп продовжує називати розслідування Палати представників з його імпічменту "містифікацією", в той час як республіканці та його прихильники намагаються дискредитувати сам процес та називають свідків бюрократами та скаржниками.

З відповідними заявами виступили в середу, в перший день публічних слухань, глава Білого дому та республіканці, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Демократичні зіркові очевидці не можуть надати жодних свідчень з перших рук про будь-яке правопорушення з боку президента США. Їхні власні висловлювання суперечать наративу демократів про "quid pro quo" (послугу за послугу – ред.). Це, по суті, два бюрократи із зовнішньополітичними скаргами", - зазначила речниця Трампа.

Тим часом республіканці в Палаті представників, а також їх юристи, запрошені на слухання, намагаються довести, що свідки не представили жодних звинувачень по суті, які могли би бути підставою для імпічменту президента США.

Конгресмен-республіканець Джон Раткліфф, який відстоює президента Трампа, навів позицію Президента України Володимира Зеленського, який заявив, що не відчуває тиску з боку США.

"Президент України, як перед світовою пресою, так і неодноразово потім, в інтерв'ю, після інтерв'ю, заявляв, що він не знав про припинення оборонної допомоги. Це означає, що не було ні "quid pro quo", ні тиску, ні вимог, ні загроз, немає шантажу", - наголосив конгресмен-республіканець.

Сам же президент США заявляє, що "занадто зайнятий", щоби стежити за процесом слухань. "Це полювання на відьом, це містифікація", - назвав Трамп розслідування з його імпічменту.

Як повідомлялося, розслідування з імпічменту президента Трампа триває з кінця вересня в нижній палаті Конгресу Сполучених Штатів.