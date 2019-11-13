Ердоган приїхав до США на розмову з Трампом

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розпочав робочий візит до США, в ході якого відбудеться двостороння зустріч лідерів двох країн щодо актуальних питань двосторонніх відносин та міжнародного порядку денного, зокрема ситуація в Сирії, участь Туреччини у програмі F-35..

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Попри «туманну погоду» в наших стосунках, ми домовляємося з Трампом вирішити проблеми та покращити наші відносини… Ми хочемо розпочати нову еру в питаннях, що стосуються безпеки обох країн», - заявив перед відбуттям у США президент Туреччини.

Ердоган приїхав до США. Фото: iletisim.gov.tr

Щодо порядку денного він повідомив, що спочатку відбудеться зустріч у вузькому колі, після чого – у розширеному складі, потім відбудеться спільна пресконференція разом.

Перед візитом Президент Туреччини поспілкувався з журналістами та нагадав про те, що домовленості щодо очищення територій на півночі Сирії, досягнуті з США 17 жовтня, не були виконані, так само як і домовленості, досягнуті з цього питання з РФ.

Про готовність Туреччини «відкрити нову сторінку» у відносинах із США заявив напередодні у Twitter голова департаменту з комунікації адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.

До складу турецької делегації на чолі з президентом Туреччини Реджепром Тайїпом Ердоганом увійшли міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, міністр фінансів Берат Албайрак, міністр оборони Хулусі Акар, міністр торгівлі Рухсар Пекджан, заступник голови Партії справедливості і розвитку Махір Унал, прессекретар партії Омер Челік, голова департаменту з комунікації адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун і прессекретар президента Ібрагім Калин.