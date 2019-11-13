На сході Туреччини почали антитерористичну операцію, задіяні 2360 силовиків

На сході Туреччини у провінціях Ван, Хакаррі, Ширнак розпочалася масштабна антитерористична операція за участі 2360 силовиків.

Про це інформує МВС Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щоб запобігти потраплянню терористів на зимову базу в регіоні Фарашін, у сільську місцевість провінцій Ван, Хакарі та Ширнак, а також для нейтралізації терористів у регіоні, було розпочато операцію «Кіран-6», - повідомили у МВС.

Керівництво операцією здійснює Регіональне командування жандармерії в провінції Ширнак.

З особового складу поліції, жандармерії, спецпризначенців, задіяного в операції, було сформовано 157 оперативних груп.

Як відомо, у середині жовтня внаслідок мінометної атаки з Сирії по території Туреччини загинули 8 жителів прикордонного населеного пункту. Обстріл приписують так званим Загонам самооборони - сирійському відгалуженню Робітничої партії Курдистану, визнаної терористичною організацією у США, ЄС та Туреччині.

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