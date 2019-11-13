Кількість загиблих внаслідок повітряних ударів у Палестині зросла до 18

У Палестині внаслідок повітряних ударів Ізраїлю по сектору Газа зранку в середу загинули 6 осіб, загальна кількість загиблих в результаті дводенного спалаху насильства в регіоні зросла до 18 осіб.

Про це повідомляє Middle East Eye.

"Шість палестинців загинули унаслідок повітряних ударів Ізраїлю у секторі Газа зранку в середу, в той час як двоє інших загинули протягом ночі, таким чином, кількість загиблих в результаті дводенного спалаху насильства в регіоні сягнула 18 осіб", - повідомило міністерство охорони здоров’я Палестинської автономії.

Ізраїльські військові заявили, що в середу здійснили низку ударів по цілях терористичної групи Ісламський Джихад у відповідь на новий ракетний вогонь з сектору Газа.

Ісламський джихад заявив, що один із убитих людей у середу був членом угруповання, загиблого звали Халед Фаудж.

Напередодні повітряних ударів було завдано по ізраїльських містах Ашкелон та Нетівот поблизу кордону сектора Газа.

Як зазначили ізраїльські військові, після вбивства Ізраїлем лідера Ісламського джихаду Багу Абу Аль-Ату у вівторок вранці, по території Ізраїлю з сектору Газа було випущено щонайменше 220 ракет. Ізраїльська ППО перехопила 90 відсотків ракет.

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Голова уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який наказав здійснити операцію з ліквідації лідера терористів, звинуватив Багу Абу Аль-Ату в організації нещодавніх атак з боку терористів на Ізраїль та плануванні нових нападів у найближчому майбутньому. Як повідомлялося, вчора Збройні сили Ізраїлю (IDF) завдали авіаудару по Сектору Газа й вбили лідера Ісламського джихаду Багу Абу Аль-Ату.