США рішуче засудили обстріл Ізраїлю з Сектору Гази

США рішуче засудили обстріл Ізраїлю з Сектору Гази

Укрінформ
Сполучені Штати Америки рішуче засуджують ракетний обстріл Ізраїлю «Ісламським джихадом» із Сектору Гази.

Про це йдеться у Twitter Постійного представництва США при ООН.

Обстріл здійснювався, "щоб тероризувати ізраїльську громадськість".

"Торік Генеральна Асамблея ООН не засудила ХАМАС за ракетні обстріли, — нагадує американське представництво. - Що ще потрібно для ГА ООН, щоб викрити терор?"

Як повідомляв Укрінформ, ракетні обстріли цивільного населення Ізраїлю також засудив Європейський Союз.

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Раніше повідомлялося про обстріл Ізраїлю із сектору Газа, контрольованого ісламською організацією ХАМАС, у відповідь на удари ізраїльтян по лідерах "Ісламського джихаду", у результаті яких було ліквідовано одного з його провідників — Баха Абу ель-Атту.

По Ізраїлю було випущено 50 ракет, 20 із яких перехопила система протиповітряної оборони "Залізний купол".

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