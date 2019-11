США рішуче засудили обстріл Ізраїлю з Сектору Гази

Про це йдеться у Twitter Постійного представництва США при ООН.

Обстріл здійснювався, "щоб тероризувати ізраїльську громадськість".

"Торік Генеральна Асамблея ООН не засудила ХАМАС за ракетні обстріли, — нагадує американське представництво. - Що ще потрібно для ГА ООН, щоб викрити терор?"

The US strongly condemns the barrage of PIJ rockets fired from Gaza to terrorize Israeli communities. Last year, #UNGA failed to condemn Hamas for its rocket attacks. What will it take for #UNGA to call out terror?