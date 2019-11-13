США рішуче засудили обстріл Ізраїлю з Сектору Гази

Сполучені Штати Америки рішуче засуджують ракетний обстріл Ізраїлю «Ісламським джихадом» із Сектору Гази.

Про це йдеться у Twitter Постійного представництва США при ООН.

Обстріл здійснювався, "щоб тероризувати ізраїльську громадськість".

"Торік Генеральна Асамблея ООН не засудила ХАМАС за ракетні обстріли, — нагадує американське представництво. - Що ще потрібно для ГА ООН, щоб викрити терор?"

The US strongly condemns the barrage of PIJ rockets fired from Gaza to terrorize Israeli communities. Last year, #UNGA failed to condemn Hamas for its rocket attacks. What will it take for #UNGA to call out terror? — U.S. Mission to the UN (@USUN) November 12, 2019

Як повідомляв Укрінформ, ракетні обстріли цивільного населення Ізраїлю також засудив Європейський Союз.

Раніше повідомлялося про обстріл Ізраїлю із сектору Газа, контрольованого ісламською організацією ХАМАС, у відповідь на удари ізраїльтян по лідерах "Ісламського джихаду", у результаті яких було ліквідовано одного з його провідників — Баха Абу ель-Атту.

По Ізраїлю було випущено 50 ракет, 20 із яких перехопила система протиповітряної оборони "Залізний купол".