ЄС назвав «тотально неприйнятними» ракетні обстріли Ізраїлю з Сектору Гази

Європейський Союз назвав «тотально неприйнятними» ракетні обстріли цивільного населення Ізраїлю з Сектору Гази та закликав до їх негайного припинення.

Відповідна заява речника ЄС оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Цього ранку Ізраїль здійснив операцію в Секторі Гази, переслідуючи лідерів Палестинського ісламського джихаду. У відповідь відбувся ракетний обстріл із Гази по південних та центральних районах Ізраїлю. Обстріли ракетами мирного населення є тотально неприйнятними і мають бути негайно зупинені», - йдеться у документі.

Євросоюз наголошує, що нині є необхідною швидка та повна деескалація напруги з метою збереження життя та безпеки цивільного населення як в Ізраїлі, так і в Палестині.

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«Євросоюз повністю підтримує зусилля Єгипту в цьому сенсі. Як ЄС завжди наголошував, лише політичне рішення може покласти край цьому тривалому циклу насильства», - підкреслив речник ЄС.