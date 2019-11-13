У Канаді літак здійснив аварійну посадку через смерть дитини

У Канаді літак здійснив аварійну посадку через смерть дитини

Укрінформ
Раптова загибель 2-річної дитини на борту пасажирського літака примусила екіпаж здійснити вимушену посадку на сході Канади.

Про це пише CBC News.

Зазначається, що літак "Саудівських авіаліній" слідував за маршрутом Джедда-Вашингтон, однак здійснив вимушену посадку в аеропорту Сент-Джонса, столиці канадської провінції Ньюфаундленд та Лабрадор.

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Канадські правоохоронці розпочала розслідування з приводу загибелі дитини, але попередні дані не вказують на підозрілі обставини смерті. 

Після короткої зупинки у Канаді літак продовжив свій рух до США.

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