У Канаді літак здійснив аварійну посадку через смерть дитини

Раптова загибель 2-річної дитини на борту пасажирського літака примусила екіпаж здійснити вимушену посадку на сході Канади.

Про це пише CBC News.

Зазначається, що літак "Саудівських авіаліній" слідував за маршрутом Джедда-Вашингтон, однак здійснив вимушену посадку в аеропорту Сент-Джонса, столиці канадської провінції Ньюфаундленд та Лабрадор.

Канадські правоохоронці розпочала розслідування з приводу загибелі дитини, але попередні дані не вказують на підозрілі обставини смерті.

Після короткої зупинки у Канаді літак продовжив свій рух до США.