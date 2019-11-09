Літак із Запоріжжя задимівся в аеропорту Шарм-ель-Шейха

Літак із Запоріжжя задимівся в аеропорту Шарм-ель-Шейха

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Укрінформ
Літак авіакомпанії Sky Up зі 189 пасажирами, який виконував рейс маршрутом Запоріжжя - Шарм-ель-Шейх, задимівся при заїзді на стоянку. Потерпілих немає.

Про це в коментарі журналістам повідомили представники українського лоукостера Sky Up.

"Посадка літака B737 UR-SQH, який виконував рейс SQP 7153 за маршрутом Запоріжжя - Шарм-ель-Шейх, пройшла в штатному режимі. При зарулюванні на стоянку було виявлено задимлення, яке швидко погасили співробітники аеропорту без підключення спецтехніки. На борту перебували 189 пасажирів і 7 членів екіпажу. Постраждалих немає", - повідомив авіаперевізник.

Як зазначається, інженери компанії EgyptAir провели інспекцію в аеропорту Шарм-ель-Шейха. Результати задовільні. Задля безпеки пасажирів авіакомпанія прийняла рішення замінити гальмо та основне колесо.

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В авіакомпанії також поінформували, що ця пригода спричинила затримку наступного рейсу та зміни в розкладі деяких інших рейсів.

Фото: sharm-el-sheikh-airport.com

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