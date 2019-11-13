Авіакомпанія KLM попередила про незручності через протести в Гонконзі

Нідерландська авіакомпанія KLM попереджає, що через протести в Гонконзі можуть бути скасовані рейси та радить стежити за інформацією на сайті.

Про це повідомляє NOS.

“Існує один щоденний рейс KLM в Гонконг. Люди, які придбали квиток на рейс у цьому місяці, можуть перебронювати або скасувати його безкоштовно”, - йдеться у повідомленні.

KLM наголошує, що безпека пасажирів є першочерговим завданням.

Останніми днями в Гонконзі знову було неспокійно. Мітингарі блокували рух потягів у годину пік на багатьох станціях метро. Школи та університети в Гонконзі закриті.

Читайте також: Поліція Гонконгу застосувала бойову зброю проти демонстрантів

Як повідомляв Укрінформ, поліція Гонконгу в понеділок використала проти демонстрантів бойову зброю, у результаті чого один протестувальник у критичному стані

За словами свідків, через деякий час в тому ж районі, де був поранений протестувальник, поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів.

Як повідомлялося, масові акції протесту в Гонконзі тривають з червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак, попри це, багато прихильників опозиції заявили про намір продовжувати акції. Протести періодично супроводжуються заворушеннями, блокуванням вулиць та актами вандалізму. 1 жовтня поліція Гонконгу під час жорстких зіткнень з демонстрантами застрелила протестувальника.

Читайте також: Лідер КНР висловив підтримку главі Гонконгу

Під час останнього спалаху протестів в місті було затримано понад 200 осіб, поранення отримали щонайменше 54 демонстранти.