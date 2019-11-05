Лідер КНР висловив підтримку главі Гонконгу

Лідер Китаю Сі Цзіньпін висловив "високу довіру" роботі голови Гонконгу Керрі Лам з реагування на заворушення, які тривають в регіоні з червня.

Про це повідомляє South China Morning Post.

"Центральний уряд дуже довіряє вам і повністю підтримує роботу вашої команди з управління Гонконгом. Приборкати насильство і зупинити хаос згідно із законом, як і раніше, є найважливішим завданням, що стоїть перед Гонконгом", - заявив Сі на зустрічі в Шанхаї.

Вислухавши доповідь Лам про ситуацію в Гонконзі, Сі підтвердив "важку роботу", виконану головою міста зі стабілізації ситуації і відновлення порядку.

Лідер Китаю також відзначив необхідність вести діалог з громадою міста і покращити умови життя людей.

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Як повідомлялося, масові акції протесту в Гонконзі тривають з червня. На початку вересня глава місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів і відкликати законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материкового Китаю. Однак, попри це, багато прихильників опозиції заявили про намір продовжувати акції. Протести періодично супроводжуються заворушеннями, блокуванням вулиць і актами вандалізму. 1 жовтня поліція Гонконгу під час жорстких зіткнень з демонстрантами застрелила протестанта.

В ході останнього спалаху протестів в місті було затримано понад 200 осіб, поранення отримали щонайменше 54 демонстрантів.