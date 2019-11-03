У Гонконзі поліція затримала понад 200 протестувальників

Під час масових акцій протесту в Гонконзі 2 листопада поліція затримала понад 200 осіб.

Про це повідомляє South China Morning Post.

«Понад 200 осіб було арештовано в суботу за правопорушення, пов'язані з протестом, включаючи незаконні збори і порушення заборони на носіння масок», - повідомила місцева поліція в неділю вночі.

Крім того, під час зіткнень з поліцією 54 людини отримали травми і були доставлені у лікарню.

Як повідомлялося, в Гонконзі в суботу, 2 листопада, поновилися антиурядові акції протесту, для розгону демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ. Акції почалися після того, як Пекін заявив, що може посилити свій вплив на автономну територію.

Масові акції протесту в Гонконзі тривають з червня. На початку вересня глава місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів і відкликати законопроект про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак, незважаючи на це, багато прихильників опозиції заявили про намір продовжувати акції. Протести періодично супроводжуються заворушеннями, блокуваннями вулиць і актами вандалізму. 1 жовтня поліція Гонконгу під час жорстких зіткнень з демонстрантами застрелила протестуючого.

Фото: Stanley Shin, South China Morning Post