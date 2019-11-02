У Гонконзі поновилися протести, поліція застосувала газ і водомети

У Гонконзі в суботу, 2 листопада, поновилися антиурядові акції протесту, для розгону демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ.

Про це повідомляє ITV.

"Гонконгська поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати демонстрацію тисяч протестувальників у масках, - йдеться у повідомленні. Сльозогінний газ використали, щоб розігнати величезний натовп у парку Вікторія після того, як протестувальники перекрили вхід до парку. Ці протести відбуваються після того, як Пекін заявив, що може посилити свій вплив на автономну територію.

Влада Гонконгу формально відкликала непопулярний законопроєкт, який викликав протести ще влітку.

Як повідомляв Укрінформ, масові акції протесту в Гонконзі тривають із червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликати законопроєкт про екстрадицію, що дозволяв видавати правопорушників до материкового Китаю. Однак попри це багато прихильників опозиції заявили про намір продовжувати акції. Протести періодично супроводжуються заворушеннями, блокуванням вулиць та актами вандалізму.

1 жовтня поліція Гонконгу під час жорстких сутичок із демонстрантами застрелила протестувальника.

Влада Гонконгу офіційно відкликала із Законодавчої ради законопроєкт про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю, що спричинив тривалі масові протести в регіоні.