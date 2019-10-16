На лідера протестів у Гонконзі скоїли жорстокий напад

У Гонконзі скоїли напад на одного з лідерів протестів, що тривають з початку літа.

Про це інформує BBC.

"Лідер однієї з найбільших продемократичних груп у Гонконзі зазнав нападу та був доставлений до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Згідно з дописами у соціальних мережах на Джиммі Шема з Громадянського фронту прав людини, напали на вулиці. П’ятеро чоловіків побили його молотками. Шема отримав важкі тілесні ушкодження. Це вже другий випадок нападу на нього з початку протестів у Гонконзі.

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Як повідомляв Укрінформ, масові акції протесту у Гонконзі тривають з червня. 4 вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликати законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників до материкового Китаю. Однак попри це багато прихильників опозиції заявили про намір продовжувати акції. Протести періодично супроводжуються заворушеннями, блокуванням вулиць та актами вандалізму.

1 жовтня поліція Гонконгу під час жорстких сутичок із демонстрантами застрелила протестувальника.