Влада Гонконгу відкликала законопроєкт, що спричинив протести

Влада Гонконгу офіційно відкликала із Законодавчої ради законопроєкт про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю, який спричинив тривалі масові протести в регіоні.

Про це повідомляє Daily Mail.

“Уряд Гонконгу відкликав законопроєкт про екстрадицію, який викликав місяці хаотичних протестів”, - йдеться у повідомленні.

Таке рішення послідувало після того, як підозрюваний у вбивстві своєї вагітної дівчини 20-річний Чень Тунцзи, який, як вважається, спровокував масові протести у Гонконгу, вийшов із в’язниці.

Тунцзи після 18 місяців в'язниці за ”відмивання грошей” убитої попросив вибачення у її родини і заявив, що добровільно здасться владі Тайваню, де і було скоєно вбивство.

При цьому влада Гонконгу і Тайваню не можуть домовитися, яким чином злочинця потрібно доставити на острів.

Оскільки Гонконг не визнає юрисдикцію Тайваню, місцева влада внесла законопроєкт про розширення списку країн для екстрадиції. Поправка включає в список не лише Тайвань, але і материковий Китай. Ліберали побачили в цьому ”закручування гайок” автономії Гонконгу.

На їх думку це розв'яже руки уряду КНР і дозволить йому залучати до відповідальності критиків Пекіна, які переховуються у Гонконгу.

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Під тиском протестувальників влада Гонконгу відмовилися від реалізації цих планів, проте акції не припинилися і тривають уже четвертий місяць.

Демонстранти почали вимагати розслідування надмірно жорстких дій поліції щодо протестувальників, а також відставки Керрі Лам з поста глави адміністрації регіону.

Хвиля протестів, що тривають з червня, вже призвела до значних втрат для економіки Гонконгу, насамперед для туристичної та транспортної галузей.