Влада Гонконгу відкликала законопроєкт, що спричинив протести

Влада Гонконгу відкликала законопроєкт, що спричинив протести

Укрінформ
Влада Гонконгу офіційно відкликала із Законодавчої ради законопроєкт про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю, який спричинив тривалі масові протести в регіоні.

Про це повідомляє Daily Mail.

“Уряд Гонконгу відкликав законопроєкт про екстрадицію, який викликав місяці хаотичних протестів”, - йдеться у повідомленні.

Таке рішення послідувало після того, як підозрюваний у вбивстві своєї вагітної дівчини 20-річний Чень Тунцзи, який, як вважається, спровокував масові протести у Гонконгу, вийшов із в’язниці.

Тунцзи після 18 місяців в'язниці за ”відмивання грошей” убитої попросив вибачення у її родини і заявив, що добровільно здасться владі Тайваню, де і було скоєно вбивство.

При цьому влада Гонконгу і Тайваню не можуть домовитися, яким чином злочинця потрібно доставити на острів.

Оскільки Гонконг не визнає юрисдикцію Тайваню, місцева влада внесла законопроєкт про розширення списку країн для екстрадиції. Поправка включає в список не лише Тайвань, але і материковий Китай. Ліберали побачили в цьому ”закручування гайок” автономії Гонконгу.

На їх думку це розв'яже руки уряду КНР і дозволить йому залучати до відповідальності критиків Пекіна, які переховуються у Гонконгу.

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Під тиском протестувальників влада Гонконгу відмовилися від реалізації цих планів, проте акції не припинилися і тривають уже четвертий місяць.

Демонстранти почали вимагати розслідування надмірно жорстких дій поліції щодо протестувальників, а також відставки Керрі Лам з поста глави адміністрації регіону.

Хвиля протестів, що тривають з червня, вже призвела до значних втрат для економіки Гонконгу, насамперед для туристичної та транспортної галузей.

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