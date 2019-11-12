Сенат Польщі очолив сенатор від опозиції
Його кандидатуру підтримав 51 сенатор від KO та кілька незалежних сенаторів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
“Це перемога демократії”, - зазначив Гродзький після голосування.
Він зазначив, що Сенат, який буде в руках опозиції, не стане "гальмівним" фактором для Сейму, яку контролює інша політична сила, а просто намагатиметься чесно виконувати свої обов’язки.
Його суперник у боротьбі за посаду спікера верхньої палати парламенту, маршалок Сенату попередньої каденції Станіслав Карчевський, здобув підтримку лише 48 сенаторів керівної партії “Право і Справедливість” (PiS).
Як повідомлялося, маршалком нижньої палати парламенту Польщі сьогодні стала депутат від PiS Ельжбета Вітек.
На сьогоднішньому засіданні Сейму також подав у відставку глава уряду Матеуш Моравецький. Вже відомо, що йому знову буде доручено сформувати новий склад Ради міністрів РП. На це йому, згідно з польською конституцією, відведено 14 днів.
Нагадаємо: парламентські вибори в Польщі відбулися 13 жовтня. Перемогу на них здобула партія влади PiS, яка знову сформує однопартійну більшість та призначить уряд. Натомість у виборах до Сенату мінімальну перемогу здобули опозиційні сили.