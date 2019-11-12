Сенат Польщі очолив сенатор від опозиції

Спікером вищої палати парламенту Польщі став сенатор опозиційної “Громадянської коаліції” (KO) Томаш Гродзький.

Його кандидатуру підтримав 51 сенатор від KO та кілька незалежних сенаторів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Це перемога демократії”, - зазначив Гродзький після голосування.

Він зазначив, що Сенат, який буде в руках опозиції, не стане "гальмівним" фактором для Сейму, яку контролює інша політична сила, а просто намагатиметься чесно виконувати свої обов’язки.

Його суперник у боротьбі за посаду спікера верхньої палати парламенту, маршалок Сенату попередньої каденції Станіслав Карчевський, здобув підтримку лише 48 сенаторів керівної партії “Право і Справедливість” (PiS).

Як повідомлялося, маршалком нижньої палати парламенту Польщі сьогодні стала депутат від PiS Ельжбета Вітек.

На сьогоднішньому засіданні Сейму також подав у відставку глава уряду Матеуш Моравецький. Вже відомо, що йому знову буде доручено сформувати новий склад Ради міністрів РП. На це йому, згідно з польською конституцією, відведено 14 днів.

Нагадаємо: парламентські вибори в Польщі відбулися 13 жовтня. Перемогу на них здобула партія влади PiS, яка знову сформує однопартійну більшість та призначить уряд. Натомість у виборах до Сенату мінімальну перемогу здобули опозиційні сили.