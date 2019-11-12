Латвійський Dzintars визнали неплатоспроможним

Пардаугавський суд Риги 12 листопада оголосив компанію Dzintars, що виробляє косметику та парфумерію, неплатоспроможною.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення LSM.

За словами представника Пардаугавського суду Вікторії Межанце, суд констатував, що Dzintars понад 30 днів не виконував заходи, в квітні цього року узгоджені з кредиторами, і не представив поправки до плану дій, затверджені більшістю кредиторів. У зв'язку з цим суд визнав, що є підстави почати процес неплатоспроможності щодо акціонерного товариства Dzintars. Адміністратором неплатоспроможності на підприємстві призначений Яніс Озоліньш.

Як зазначила представник суду, з рішення Служби держдоходів випливає, що Dzintars, наприклад, не здійснила черговий податковий платіж в розмірі 1,765 млн євро, сплативши замість цього тільки 0,273 млн євро. У зв'язку з цим податкова заборгованість підприємства на момент розгляду справи в суді досягла 2,591 млн. євро. Крім того, зросла загальна податкова заборгованість підприємства та збільшилися борги за іншими обов'язковими платежами. На день прийняття Службою держприбутків рішення не затверджувати зміни в плані правового захисту ці заборгованості Dzintars досягли 6,8 млн євро.

Раніше заяву про початок процесу правового захисту підприємство подало в суд Земгальского передмістя Риги 17 жовтня 2016 року, а 18 січня 2017 року суд затвердив план цього процесу. З 4 квітня 2018 року, після відповідного прохання підприємства, рішенням суду термін виконання плану був подовжений ще на два роки. Таким чином, новий термін реалізації плану заходів процесу правового захисту був встановлений на 4 квітня 2020 року.

Як раніше заявляли представники Dzintars, дві кризи - в 2008 і 2014 році - спричинили скорочення традиційних (пострадянських) ринків збуту продукції підприємства, падіння обсягів продажів і браку обігових коштів, через що у підприємства накопичилися борги.

Повідомлялося, що Dzintars не має наміру припиняти діяльність після того, як колишній адміністратор неплатоспроможності Марек Дікс подав до суду заяву про визнання компанії банкрутом. Навпаки, Dzintars збирався продати старий завод, щоб отримати гроші для погашення податкового боргу.

Ілля Герчиков, голова косметичного підприємства Dzintars, створив нову компанію Dzintars beauty всього через сім днів після того, як адміністратор неплатоспроможності подав позов до суду.