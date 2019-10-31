На рахунки неплатоспроможних банків цьогоріч надійшли 6,6 мільярда

На рахунки банків, що ліквідуються, у січні-вересні 2019 року надійшло майже 6,629 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

"У січні-вересні 2019 року на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 6 628,6 млн грн. Із загальної суми надходження від реалізації активів склали 5 714,1 млн грн, погашення кредитів – 809,1 млн грн, оренди майна – 88,8 млн грн, погашення цінних паперів – 16,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За вересень 2019 року надходження до неплатоспроможних банків становили 959,3 млн грн, з яких 885,9 млн грн – від продажу активів цих банків. За обсягами надходжень від реалізації активів за підсумками липня 2019 року лідирували, зокрема: ПАТ "КБ "Хрещатик" – 425,2 млн грн; АТ "ВТБ Банк" - 103,6 млн грн; ПАТ "КБ "Надра" - 97,6 млн грн; АТ "Дельта Банк" - 58,9 млн грн; АТ "Імексбанк" - 43,5 млн грн.

Крім того, в загальній сумі надходжень за вересень 2019 року 65,3 млн грн склали кошти від погашення кредитів; 8,1 млн грн – від оренди майна. Від погашення цінних паперів кошти не надходили.