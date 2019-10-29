Фонд гарантування змінив уповноважених осіб на ліквідацію п'ятьох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) прийняв рішення змінити уповноважених осіб Фонду на ліквідацію ПАТ "КСГ Банк", ПУАТ "Фідобанк", АТ "Дельта Банк", ПАТ "КБ "Хрещатик", АТ "ВТБ Банк".

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 2707 від 24 жовтня 2019 року про зміну уповноваженої особи Фонду на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК" (далі – ПАТ "КБ "Хрещатик")", - йдеться в повідомленні.

Також 24 жовтня 2019 року прийнято рішення про зміну уповноваженої особи Фонду гарантування на ліквідацію АТ "Дельта Банк".

Фонд гарантування 25 жовтня 2019 року прийняв рішення змінити уповноважених осіб Фонду на ліквідацію ПАТ "КСГ Банк", АТ "ВТБ Банк" та ПУАТ "Фідобанк".

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію: 30 серпня 2016 року - ПАТ "КСГ Банк", 2 червня 2016 року - ПАТ КБ "Хрещатик", 2 вересня 2015 року - ПАТ "Дельта Банк", 18 липня 2016 року - ПУАТ "Фідобанк", 27 листопада 2018 року - АТ "ВТБ БАНК".