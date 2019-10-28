Фонд гарантування знову виставив на продаж стадіон "Чорноморець"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) в черговий раз виставляє на продаж центральний одеський стадіон «Чорноморець» за стартовою ціною - 733 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Наступні торги з продажу центрального стадіону «Чорноморець» заплановані на 14 листопада 2019 р… Торги відбудуться за голландською моделлю. Пул складається з нежитлових будівель центрального стадіону «Чорноморець», що розміщуються в Одесі за адресою вул. Маразліївська, 1/20, та прав вимоги за договорами, що укладені з юридичними особами у кількості 40 шт. Усі активи перебувають на балансі АТ «ІМЕКСБАНК». Початкова ціна реалізації – 733 250 376,15 грн", - йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування зазначають, що загальна площа нежитлової нерухомості, розміщеної в історичному центрі Одеси, що продається єдиним лотом - 80 289 м2.

Остання повна реконструкція стадіону відбулася 2011 року. Стадіон «Чорноморець» дозволяє розмістити на трибунах понад 34 000 осіб. Значна частина трибун захищена від опадів.

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Як повідомляв Укрінформ, ФГВФО отримав стадіон "Чорноморець" як заставу по кредитах, які видав збанкрутілий "Імексбанк". Це чергова спроба ФГВФО продати зазначені об'єкти. За кілька місяців до визнання Імексбанку неплатоспроможним з нього були виведені високоліквідні застави, а єдиним забезпеченням за договорами на суму 8,3 млрд грн став футбольний стадіон "Чорноморець". Раніше Фонд гарантування вже намагався продавати стадіон, однак покупців так і не знайшлося.