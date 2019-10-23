Фонд гарантування продає пул кредитів юросіб на 487 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22 листопада 2019 року виставляє на аукціон у системі ProZorro.Продажі пул активів юридичних осіб, що перебувають на балансі 4 неплатоспроможних банків, із стартовою ціною 487 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"22 листопада – у системі ProZorro.Продажі, відбудеться аукціон з продажу пулу активів юридичних осіб, що перебувають на балансі чотирьох неплатоспроможних банків. А саме: АТ «ВТБ БАНК», АТ «Дельта Банк», ПУАТ «ФІДОБАНК», АТ «Банк «Фінанси та Кредит»… До складу пулу увійшли права вимоги за 648 кредитами юридичних осіб, 2 банківські гарантії та 13 920 позицій дебіторської заборгованості", - йдеться в повідомленні.

Стартова ціна пулу – 487 млн грн.

Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону.

Середня прострочена заборгованість за кредитами – 7 років. Загальна заборгованість за договорами становить 2 531 млн грн. За 86 кредитами тривають судові провадження. Ще 12 кредитів перебувають на опрацюванні Державної виконавчої служби.