Фонд гарантування продає пул кредитів юросіб на 487 мільйонів

Фонд гарантування продає пул кредитів юросіб на 487 мільйонів

Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22 листопада 2019 року виставляє на аукціон у системі ProZorro.Продажі пул активів юридичних осіб, що перебувають на балансі 4 неплатоспроможних банків, із стартовою ціною 487 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"22 листопада – у системі ProZorro.Продажі, відбудеться аукціон з продажу пулу активів юридичних осіб, що перебувають на балансі чотирьох неплатоспроможних банків. А саме: АТ «ВТБ БАНК», АТ «Дельта Банк», ПУАТ «ФІДОБАНК», АТ «Банк «Фінанси та Кредит»… До складу пулу увійшли права вимоги за 648 кредитами юридичних осіб, 2 банківські гарантії та 13 920 позицій дебіторської заборгованості", - йдеться в повідомленні.

Стартова ціна пулу – 487 млн грн.

Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону.

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Середня прострочена заборгованість за кредитами – 7 років. Загальна заборгованість за договорами становить 2 531 млн грн. За 86 кредитами тривають судові провадження. Ще 12 кредитів перебувають на опрацюванні Державної виконавчої служби.

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