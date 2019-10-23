Фонд гарантування продає пул кредитів юросіб на 487 мільйонів
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
"22 листопада – у системі ProZorro.Продажі, відбудеться аукціон з продажу пулу активів юридичних осіб, що перебувають на балансі чотирьох неплатоспроможних банків. А саме: АТ «ВТБ БАНК», АТ «Дельта Банк», ПУАТ «ФІДОБАНК», АТ «Банк «Фінанси та Кредит»… До складу пулу увійшли права вимоги за 648 кредитами юридичних осіб, 2 банківські гарантії та 13 920 позицій дебіторської заборгованості", - йдеться в повідомленні.
Стартова ціна пулу – 487 млн грн.
Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону.
Середня прострочена заборгованість за кредитами – 7 років. Загальна заборгованість за договорами становить 2 531 млн грн. За 86 кредитами тривають судові провадження. Ще 12 кредитів перебувають на опрацюванні Державної виконавчої служби.