Ліквідація банку через суд: у ФГВФО пояснили, що унеможливить припинення процедури

Очікувані законодавчі новації в банківському секторі унеможливлять припинення процедури ліквідації банку-банкруту у разі визнання судом неправомірності рішень Національного банку України та Фонду гарантування вкладів про його неплатоспроможність та виведення з ринку.

Про це зауважила заступник директора-розпорядника ФГВФО Ольга Білай, повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«Однією з важливих новацій, що сприятиме удосконаленню процедури виведення банку з ринку, є скорочення максимального строку перебування банку у статусі проблемного та ухвалення НБУ рішення про його неплатоспроможність зі 180 до 90 днів. Саме ця норма законодавства часто використовується колишніми власниками в судах з метою оскарження рішень про визнання банку неплатоспроможним та його ліквідацію», - зауважила Білай.

Вона пояснила, що колишні власники наполягають на тому, що НБУ завчасно ухвалив рішення про ліквідацію банку, не дочекавшись, доки сплине 180 днів. Втім, як свідчить досвід, 90 днів достатньо, щоб виявити, чи є наміри акціонерів щодо стабілізації проблемного банку декларативними. Коли ж реальні дії відсутні, то цей час гається даремно.

При цьому, оскаржуючи рішення, колишні власники унеможливлюють проведення заходів з ліквідації банку, зокрема, продаж його активів, а відтак, і розрахунок з кредиторами.

Заступник директора-розпорядника ФГВФО нагадала, що законодавством не передбачено механізми повернення банківської ліцензії банкам-банкрутам. Крім того, відсутня економічна доцільність повернення на ринок банку після початку процедури його ліквідації.