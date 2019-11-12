“Stop It! Nord Stream-2”: у Берліні до флешмобу долучились політики і діячі культури

Відома російська екоактівістка, політемігрантка Євгенія Чирікова проводить у Берліні міжнародний загальноєвропейський флешмоб проти завершення проекту Nord Stream-2, до якого приєдналися відомі політики і діячі культури.

Фотографії флешмобу c хештегом #StopNordStream2 вивішені на акаунті Чирикова в Facebook.

До флешмобу вже приєдналися російські активісти і політемігранти, що брали участь у Форумі вільної Росії в Вільнюсі, опозиційний політик Гаррі Каспаров, російський музичний критик Артемій Троїцький, російський поет Лев Рубінштейн, німецький еколог, політик і режисер-документаліст Ребекка Хармс.

Євгенія Чирікова стала широко відома в Росії після початку протестів проти вирубки Хімкинського лісу в Підмосков'ї. Після пресингу з боку влади в 2015 вона з родиною була змушена переїхати до Естонії.

Як повідомляв Укрінформ, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини нарівні з вже наявним "Північним потоком". Його запланована потужність - 55 млрд кубометрів газу на рік, протяжність - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро.

Газопровід будує російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Під час запуску проекту планувалося завершити його до кінця 2019 року.

30 жовтня 2019 року Енергетичне агентство Данії видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу "Північний потік-2" на території власних територіальних вод в Балтійському морі. Данія залишалася останньою країною, яка не видавала дозвіл на будівництво російського газопроводу.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС в такому випадку стане залежним від поставок газу з Росії. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проект санкціями.

фото: Євгенія Чирікова, Facebook