Макрон і Трамп зустрінуться перед самітом НАТО в Лондоні

Президенти Франції та США Емманюель Макрон і Дональд Трамп проведуть зустріч напередодні саміту НАТО у Лондоні.

Про це французький лідер повідомив у Twitter.

«Сьогодні ввечері (11 листопада - ред.) мав чудову телефонну розмову із президентом Дональдом Трампом: Сирія, Іран, НАТО. Було відзначено багато точок зближення, і ми побачимось перед самітом НАТО в Лондоні», - написав Макрон.

Як повідомлялося, раніше в інтерв'ю виданню The Economist президент Франції заявив, що НАТО перебуває у стані «смерті мозку». За його словами, європейські країни більше не можуть покладатися на Америку як союзника по НАТО.

Водночас держсекретар США Майк Помпео заявив, що НАТО «історично є одним із найважливіших стратегічних партнерств» у світі.

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За даними французьких ЗМІ, президент США має намір 14 листопада зустрітися з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити прогрес, досягнутий країнами-членами НАТО для збільшення своїх оборонних бюджетів та забезпечення справедливішого розподілу відповідальності.

Саміт НАТО відбудеться в Лондоні 3–4 грудня.

Фото: APA/AFP/ODD ANDERSEN