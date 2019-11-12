Макрон і Трамп зустрінуться перед самітом НАТО в Лондоні
Про це французький лідер повідомив у Twitter.
«Сьогодні ввечері (11 листопада - ред.) мав чудову телефонну розмову із президентом Дональдом Трампом: Сирія, Іран, НАТО. Було відзначено багато точок зближення, і ми побачимось перед самітом НАТО в Лондоні», - написав Макрон.
Як повідомлялося, раніше в інтерв'ю виданню The Economist президент Франції заявив, що НАТО перебуває у стані «смерті мозку». За його словами, європейські країни більше не можуть покладатися на Америку як союзника по НАТО.
Водночас держсекретар США Майк Помпео заявив, що НАТО «історично є одним із найважливіших стратегічних партнерств» у світі.
За даними французьких ЗМІ, президент США має намір 14 листопада зустрітися з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити прогрес, досягнутий країнами-членами НАТО для збільшення своїх оборонних бюджетів та забезпечення справедливішого розподілу відповідальності.
Саміт НАТО відбудеться в Лондоні 3–4 грудня.
Фото: APA/AFP/ODD ANDERSEN