Засновника "Білих касок" знайшли мертвим у Стамбулі

У Стамбулі знайшли мертвим колишнього британського військового, засновника сирійської неурядової організації "Білі каски" Джеймса Ле Мезюрьє.

Тіло Ле Мезюрьє виявили поруч з його будинком, причина смерті поки не відома, пише ВВС.

Як повідомив один з волонтерів "Білих касок", тіло виявили приблизно о 04:30 ранку за місцевим часом на вулиці поруч з офісом організації Mayday Rescue Foundation, частиною якої є "Білі каски".

Тіло британця виявили з переломами ніг і черепа, пишуть турецькі ЗМІ.

Команди волонтерів-рятувальників з'явилися в Сирії на територіях, підконтрольних сирійським повстанцям, у 2012 році.

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У 2012-2013 роках цим командам допомагали - грошима, спорядженням, технікою, медикаментами та організацією тренувань - європейські уряди, Туреччина, Японія, США і багато неурядових організацій, зокрема, Mayday Rescue, заснована Ле Мезюрьє.

Волонтери з "Білих касок", за різними даними, врятували десятки тисяч людей під час конфлікту в Сирії.

У 2016 році Ле Мезюрьє нагородили Орденом Британської імперії.

Фото: JAMES LE MESURIER/TWITTER