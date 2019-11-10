Імпічмент Трампа: Держдеп допоможе чиновникам, яких викликають до Конгресу

Держдепартамент США забезпечить юридичною допомогою своїх службовців, яких викликатимуть на слухання до Палати представників у справі з імпічменту Трампа.

Про це повідомляє The Hill.

"Державний департамент заявив, що надаватиме правову допомогу чиновникам відомства, викликаним до Палати представників для свідчень у розслідуванні з імпічменту", - йдеться в публікації.

Як зазначають у Держдепі, відомство пішло на такий крок частково через те, що законодавці Палати представників не дозволили адвокатам адміністрації Трампа бути присутніми на слуханнях.

Тим часом, підкреслює видання, Білий дім продовжує відмовлятися від будь-якої співпраці зі слідством. Там цей процес називають "однопартійним" і "несправедливим".

Як повідомлялося, Палата представників Конгресу США у вересні ініціювала розслідування з імпічменту Трампа. Законодавці закидають йому тиск на Україну з метою отримання особистої політичної вигоди на наступних президентських виборах.