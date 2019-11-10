Криза в Болівії: поліція відмовилася охороняти палац президента

На тлі розширення протестів проти фальсифікації виборів президента Болівії поліція країни відмовилася нести службу біля палацу глави держави.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Болівійська поліція в суботу, 9 листопада, відмовилися нести службу біля президентського палацу. Таким чином посилюється тиск на президента країни Ево Моралеса, який намагається придушити загальнонаціональні протести після президентських виборів, що пройшли 20 жовтня. Розбіжності в лавах поліції, а також вимоги вартових правопорядку створюють нові загрози для Моралеса, який переживає найтяжчий період за 14 років правління", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед вимог правоохоронців, крім поліпшення умов праці та відставки їхнього керівництва, - надання гарантій того, що поліція не буде використовуватися як "політичний інструмент будь-якого уряду".

Сам Ево Моралес у суботу закликав до термінових переговорів з опозицією, а також попросив долучитися до врегулювання ситуації Папу Римського Франциска. "Щоб зберегти мир у нашій улюбленій Болівії, я настійно закликаю до переговорів з представниками партій, які здобули місця на виборах", - заявив Моралес, котрий раніше назвав те, що відбувається в країні, "державним заколотом".

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Як повідомлялося, вибори президента Болівії пройшли 20 жовтня. Попередні результати, оприлюднені того ж таки вечора, вказували на можливість другого туру. Проте 21 жовтня після обробки 95% протоколів виборча комісія повідомила, що Ево Моралес отримує 46,87% голосів, а його суперник Карлос Меса, який обіймав пост глави держави з жовтня 2003-го до червня 2005 року, - 36,73%.

Меса заявив про "шахрайство" і підкреслив, що не збирається визнавати результати голосування.

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