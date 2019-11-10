Криза в Болівії: поліція відмовилася охороняти палац президента

Криза в Болівії: поліція відмовилася охороняти палац президента

Укрінформ
На тлі розширення протестів проти фальсифікації виборів президента Болівії поліція країни відмовилася нести службу біля палацу глави держави.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Болівійська поліція в суботу, 9 листопада, відмовилися нести службу біля президентського палацу. Таким чином посилюється тиск на президента країни Ево Моралеса, який намагається придушити загальнонаціональні протести після президентських виборів, що пройшли 20 жовтня. Розбіжності в лавах поліції, а також вимоги вартових правопорядку створюють нові загрози для Моралеса, який переживає найтяжчий період за 14 років правління", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед вимог правоохоронців, крім поліпшення умов праці та відставки їхнього керівництва, - надання гарантій того, що поліція не буде використовуватися як "політичний інструмент будь-якого уряду".

Сам Ево Моралес у суботу закликав до термінових переговорів з опозицією, а також попросив долучитися до врегулювання ситуації Папу Римського Франциска. "Щоб зберегти мир у нашій улюбленій Болівії, я настійно закликаю до переговорів з представниками партій, які здобули місця на виборах", - заявив Моралес, котрий раніше назвав те, що відбувається в країні, "державним заколотом".

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Як повідомлялося, вибори президента Болівії пройшли 20 жовтня. Попередні результати, оприлюднені того ж таки вечора, вказували на можливість другого туру. Проте 21 жовтня після обробки 95% протоколів виборча комісія повідомила, що Ево Моралес отримує 46,87% голосів, а його суперник Карлос Меса, який обіймав пост глави держави з жовтня 2003-го до червня 2005 року, - 36,73%.

Меса заявив про "шахрайство" і підкреслив, що не збирається визнавати результати голосування.

Фото з відкритих джерел

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