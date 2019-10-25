На президентських виборах у Болівії переміг Ево Моралес

«Виборчий трибунал офіційно оголосив президента Болівії Ево Моралеса переможцем недільних президентських виборів», - йдеться в повідомленні.

У виборчому трибуналі заявили, що Моралес набрав 47,1% голосів після підрахунку 99,9% бюлетенів. Друге місце зайняв Карлос Меса, набравши 36,51% голосів болівійських виборців.

Таким чином, другий тур президентських виборів у Болівії не відбудеться, адже відрив між цими двома кандидатами становить більше 10% голосів.

Утім, не обійшлося без скандалу: Меса вимагає другого туру голосування у зв’язку з тим, що після початку підрахунку бюлетенів та появи перших результатів сайт виборчого трибуналу припинив роботу на 24 години. І якраз після її відновлення виявився 10-відсотковий відрив між Моралесом та Месою. Своє занепокоєння у зв’язку з цим висловили й спостерігачі з Організації американських держав.

Як повідомлялося, Ево Моралес наразі є латиноамериканським президентом із найдовшим періодом правління. Після цих виборів він залишиться на посаді до 2025 року.