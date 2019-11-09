Штайнмаєр закликав не будувати нових мурів

Символ холодної війни, Берлінський мур, був зруйнований 30 років тому, але сьогодні зростають нові мури, які розділяють людей і які треба руйнувати.

Про це заявив 9 листопада федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, звертаючись до співвітчизників, які зібралися перед Бранденбурзькими воротами, з нагоди 30 річниці падіння Берлінської стіни.

"Ця велика стіна, ця нелюдська споруда, яка забрала стільки життів, зникла 30 років тому назавжди, але зростають нові мури - ненависті, безкарності, відчуженості, невпевненості... Берлінський мур побудував неправовий режим, але нові мури ми будуємо самі, і ми, тільки ми, самі можемо їх зруйнувати. Давайте не будемо дивитися, нумо руйнувати їх”, - закликав президент.

Раніше в суботу керівництво країни, зокрема президент Франк-Вальтер Штайнмаєр та канцлер Ангела Меркель, разом з колегами-керівниками країн Вишеградської четвірки - президентами Польщі Анджеєм Дудою, Чехії Мілошем Земаном, Словаччини Зузаною Чапутовою та Угорщини Яношем Адером вшанували пам'ять тих, хто загинув, намагаючись перетнути стіну. Без мужності та прагнення свободи народів цих країн, зазначив Штайнмаєр, неможливими були б мирні революції у Східній Європі та єдність Німеччини.

Меркель, у свою чергу, закликала боронити демократію і людську гідність у сучасному світі та не допускати ненависті, расизму та антисемітизму.

"Жодна стіна не є настільки високою або такою широкою, щоб її не можна було зруйнувати", - заявила канцлерка.

Увечері перед Бранденбурзькими воротами проходить великий концерт.

Сьогодні виповнюється 30 років з того часу, коли 9 листопада 1989 року був зруйнований Берлінський мур - стіну-кордон, що стала одним із символів Холодної війни та поділу Німеччини.

Як відомо, в ході Другої світової війни, 2 травня 1945 року, Берлін був зайнятий радянськими військами, а після капітуляції Німеччини місто було поділене між Радянським Союзом, США, Великою Британією і Францією на чотири окупаційні зони. У травні 1949 року німецькі землі, що перебували в західній зоні окупації, об’єднались у Федеративну Республіку Німеччина, а в жовтні того ж року в радянській зоні окупації була створена Німецька Демократична Республіка.

Відносини між ФРН і НДР загострилися у 1960 році, коли НДР ввів в дію обмеження на відвідування громадянами ФРН Східного Берліна, посилаючись на необхідність припинити ведення ними «реваншистської пропаганди». Водночас тисячі східних німців продовжували виїжджати на Захід. Зрештою, 13 серпня 1961 року, о першій годині ночі, почалося зведення Берлінської стіни - кордон між Західним і Східним Берліном був заблокований військами і до 15 серпня вся західна зона була обнесена колючим дротом. З того дня для відвідування Західного Берліна громадянам НДР був потрібен спеціальний дозвіл.

Будівництво та переобладнання стіни тривало з 1962 по 1975 рік, коли вона перетворилась на складну інженерно-технічну споруду довжиною 155 кілометрів. Сама стіна складалася із бетонних сегментів висотою до 5 метрів, зі сторожовими вежами і прикордонними пропускними пунктами. До 9 листопада 1989 року Берлінська стіна слугувала державним кордоном Німецької Демократичної Республіки з Західним Берліном.

Фактичне ж об’єднання двох Німеччин відбулося 3 жовтня 1990 року.