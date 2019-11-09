У Канаді обмежать використання англійської

У канадській провінції Квебек державні послуги надаватимуться винятково французькою мовою.

Про це оголосив прем’єр-міністр провінції Франсуа Легольт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо ваші батьки ходили до англомовної школи, то у вас є певні права в Квебеку, й ми поважатимемо їх. Якщо ж ви - новий іммігрант, то ми маємо говорити з вами французькою”, - сказав Легольт.

Він додав, що для забезпечення виконання цього рішення уряду Квебека не потрібно вносив жодних законодавчих змін, достатньо застосовувати вже ухвалені норми закону №101, що встановлює правила використання мов на території провінції.

Зазначимо, що Легольт коментував слова міністра імміграції Квебека Саймона Джолін-Баретта, який раніше заявив про те, що незабаром уся комунікація квебекців із провінційними органами влади відбуватиметься тільки французькою мовою. Винятки будуть зроблені лише для представників корінних народів та нащадків тих, хто вчився у англомовному середовищі. Раніше у більшості випадків квебекці могли вільно обирати між англійською та французькою.

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Це рішення було жорстко розкритиковано представниками опозиційних партій.

Зазначимо, що на федеральному рівні Канада - двомовна країна, тож усі послуги та інформацію від центрального уряду канадці можуть отримувати англійською або французькою. Натомість канадські провінції та території мають право самостійно обирати свою офіційну мову і у випадку Квебека нею є лише французька. Провінція має велику англомовну меншину, але надає великого значення знанню мов при відборі нових іммігрантів.