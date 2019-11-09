У США розсекретили свідчення Віндмана й Гілл щодо кампанії тиску на Україну

Палата представників США оприлюднила розсекречені стенограми слухань з директором з питань Європи Ради нацбезпеки США Алекса Віндмана та ексрадниці президента Трампа Фіони Гілл щодо кампанії тиску на Україну з боку президента Трампа.

Про це йдеться в спільній заяві глав трьох комітетів Палати представників, які проводять розслідування з імпічменту президента США, повідомляє Укрінформ.

"Підполковник Віндман розповів комітетам, що "вимога" президента Трампа (під час розмови з Президентом України – ред.) оголосити про початок політично мотивованого розслідування іноземною країною проти громадянина США спонукала його до "морального й етичного" судження й викликала стурбованість, що такі дії можуть "підірвати національну безпеку США", - зауважили законодавці у спільній заяві.

Віндман також "детально розкрив кампанію тиску (на Україну – ред.), яку проводив президент та його спільники перед телефонною розмовою", про що він також доповів юридичним радникам Білого дому.

Доктор Фіона Гілл, свідчення якої також були оприлюднені в п'ятницю, "детально розповіла, як високопосадовці Білого дому, у тому числі радник з питань нацбезпеки Джон Болтон, поділяли серйозну стурбованість щодо зусиль (Трампа – ред.) перед розмовою 25 липня підштовхнути Україну провести політично мотивовані розслідування".

Ексчиновниця Білого дому також повідомила про те, що, за вказівкою Болтона, вона доповіла про це у вищі інстанції. Демократи в Палаті представників США назвали підполковника Віндмана й доктора Гілл "сміливими й патріотичними американцями", які дали свідчення попри спроби Білого дому завадити цим слуханням.

"Їхні керівники в Білому домі відмовилися співпрацювати з розслідуванням, але оприлюднені сьогодні стенограми чітко підтверджують, що особи, наближені до президента, були стурбовані його схемою – настільки ж незаконною і корумпованою, як і "оборудка з наркотиками", - підкреслюється в документі.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня Палата представників США ініціювала розслідування з імпічменту президента Трампа після того, як стали відомими факти зі скарги викривача щодо тиску на Україну з боку нинішнього президента США.