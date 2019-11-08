Біля узбережжя Індонезії стався потужний землетрус

Біля узбережжя Індонезії стався потужний землетрус

Карта
Укрінформ
Землетрус магнітудою 5,4 стався поблизу індонезійської провінції Північне Сулавесі.

Про це повідомляє Post Online Media з посиланням на Агентство з метеорології, кліматології й геофізики Індонезії.

Землетрус магнітудою 5,4 стався біля індонезійської провінції-острову Північне Сулавесі у п'ятницю”, - йдеться у повідомленні.

Епіцентр був зафіксований за 184 км від району Мелонгуан на глибині 82 км.

Читайте також: В Ірані — потужний землетрус: п'ятеро загинули, понад 120 поранені

В Агентстві вирішили не оголошувати попередження про цунамі.

Нині також немає інформації щодо завданої шкоди.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-