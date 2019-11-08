В Ірані — потужний землетрус: п'ятеро загинули, понад 120 поранені

Внаслідок землетрусу магнітудою 5,9 на сході Ірану загинули щонайменше 5 осіб і понад 120 отримали поранення.

Про це повідомляє Press TV.

«Рано вранці у п'ятницю у східній частині провінції Ірану стався землетрус силою 5,9 бала, внаслідок якого загинули щонайменше п'ять осіб і понад 120 отримали поранення», - йдеться у повідомленні.

Землетрус стався приблизно в 120 кілометрах від столиці провінції Тебріза, о 02:17 ночі за місцевим часом. Повторні поштовхи у діапазоні від 4,1 до 4,8 сталися у сусідніх містах.

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До постраждалих районів направлено вісім рятувальних команд.

Як зазначає видання, Іран часто страждає від сейсмічної активності, оскільки знаходиться на стику двох тектонічних плит.