В Аргентині стався потужний землетрус

В Аргентині стався потужний землетрус

Укрінформ
У неділю на південному заході Аргентини стався землетрус магнітудою 5,7.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

«Землетрус магнітудою 5,7 трапився цієї неділі в провінції Ла-Ріоха у південно-західній частині Аргентини», - йдеться в повідомленні.

Його епіцентр знаходився за 86 кілометрів на схід від адміністративного центру цієї провінції – міста Ла-Ріоха, населення якого становить близько 180 тисяч осіб.

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Інформація про постраждалих та руйнування наразі відсутня.

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