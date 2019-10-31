На Філіппінах стався ще один потужний землетрус, є загиблі

Внаслідок потужного землетрусу магнітудою 6,5 на філіппінському острові Мінданао загинуло п'ятеро людей.

Про це повідомляє Express із посиланням на Геологічну службу США.

“У результаті потужного землетрусу на філіппінському острові Мінданао, що в провінції Північна Котабато, у четвер загинуло 5 людей”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, магнітуда землетрусу становила 6,5.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу був зафіксований на глибині в 10 км.

Зазначається, що в регіоні мешкає близько 1,6 мільйонів людей.

Раніше, у вівторок, в результаті потужного землетрусу у філіппінській провінції Котабато, за останніми даними, загинуло дев’ять осіб, ще близько 400 людей отримали поранення.