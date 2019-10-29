На Філіппінах стався потужний землетрус, є загиблі
Про це повідомляє місцевий сайт Rappler.
“Землетрус магнітудою 6,6 обрушився на Котабато у вівторок, 29 жовтня, в результаті чого загинули щонайменше двоє осіб, поранено ще не визначену кількість людей та завдано шкоди інфраструктурі в різних районах Мінданао”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, землетрус стався о 9:04 за місцевим часом у вівторок. Епіцентр стихії залягав на глибині 50 км у 100 км від міста Давао.
Як повідомляє The Sun, серед загиблих — 15-річний школяр з міста Маґсасей та чоловік, що помер через смертельну травму голови у місті Коронадал.
Точна кількість поранених не повідомляється, але, за різними даними, травми могли отримати десятки осіб.
Як повідомлялося, у понеділок упівнічно-західній китайській провінції Гансу уночі стався землетрус магнітудою 5,7.