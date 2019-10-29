На Філіппінах стався потужний землетрус, є загиблі

У філіппінській провінції Котабато стався потужний землетрус магнітудою 6,6, що призвело до загибелі щонайменше двох осіб.

Про це повідомляє місцевий сайт Rappler.

“Землетрус магнітудою 6,6 обрушився на Котабато у вівторок, 29 жовтня, в результаті чого загинули щонайменше двоє осіб, поранено ще не визначену кількість людей та завдано шкоди інфраструктурі в різних районах Мінданао”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, землетрус стався о 9:04 за місцевим часом у вівторок. Епіцентр стихії залягав на глибині 50 км у 100 км від міста Давао.

Як повідомляє The Sun, серед загиблих — 15-річний школяр з міста Маґсасей та чоловік, що помер через смертельну травму голови у місті Коронадал.

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Точна кількість поранених не повідомляється, але, за різними даними, травми могли отримати десятки осіб.

Як повідомлялося, у понеділок упівнічно-західній китайській провінції Гансу уночі стався землетрус магнітудою 5,7.