На півночі Китаю стався потужний землетрус

У північно-західній китайській провінції Гансу уночі стався землетрус магнітудою 5,7 бала.

Про це із посиланням на дані Центру стеження за землетрусами Китаю пише Xinhua.

“У регіоні відчувалися сильні поштовхи і багато людей вибігли на вулицю після землетрусу. Місцева влада оцінює ситуацію”, - зазначає Xinhua.

Наразі інформації про жертв або руйнування не надходило.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км під округом Сях у тибетській автономній префектурі Ганан. “Землетрус явно відчувався у містах Ланджоу і Тяншуй”, - наголошує Xinhua.

Фото: www.xinhuanet.com