На півночі Китаю стався потужний землетрус
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Укрінформ
У північно-західній китайській провінції Гансу уночі стався землетрус магнітудою 5,7 бала.
Про це із посиланням на дані Центру стеження за землетрусами Китаю пише Xinhua.
“У регіоні відчувалися сильні поштовхи і багато людей вибігли на вулицю після землетрусу. Місцева влада оцінює ситуацію”, - зазначає Xinhua.
Наразі інформації про жертв або руйнування не надходило.
Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км під округом Сях у тибетській автономній префектурі Ганан. “Землетрус явно відчувався у містах Ланджоу і Тяншуй”, - наголошує Xinhua.
Фото: www.xinhuanet.com