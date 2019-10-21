В Ірані стався потужний землетрус, поштовхи відчули в Дубаї та Абу-Дабі

У південній частині Ірану стався землетрус магнітудою 5,7, поштовхи якого відчули навіть жителі двох міст ОАЕ.

Про це повідомляє The National.

“Влада Ірану заявила, що землетрус обрушився на Кукерд, місто в іранській провінції Хормозган”, - йдеться у повідомленні.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 14:58. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.

За інформацією Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), землетрус стався приблизно в 112 кілометрах на захід від порту Бендар-Аббас.

Жителі міст Дубай і Абу-Дабі, що в ОАЕ, написали у соцмережах, що також відчули поштовхи.

Інформації про жертви і руйнування не надходило.