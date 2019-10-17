На Філіппінах стався потужний землетрус, є загиблі

Число осіб, які загинули внаслідок землетрусу, що стався у середу в Філіппінах зросло до 5, а кількість потерпілих становить щонайменше 77.

Про це повідомляє Xinhuanet.

«Кількість загиблих під час землетрусу магнітудою 6,3 в Філіппінах збільшилась до 5 осіб, а кількість потерпілих становить не менше 77 людей», - йдеться в повідомлені.

У середу ЗМІ повідомляли про одного загиблого та 20 постраждалих через цю стихію.

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Як повідомлялося, землетрус силою в 6,3 бали стався цієї середи на острові Міндао в південній частині Філіппін. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 8 кілометрів.