Russia Today потролили на Світовому форумі за демократію

Російський федеральний телеканал Russia Today піддався тролінгу на тлі протесту української делегації на Світовому форумі за демократію, який проходить 6-8 листопада у Страсбурзі.

Це сталося під час дискусії після виступу заступника головного редактора RT Анни Бєлкіной, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Спочатку представниця RT, пояснюючи, чому ЗМІ втрачають довіру у громадян, згадала негативні приклади із США – вибори президента 2016 року, а також початок Brexit того ж року.

На що продюсер радіо «Франс культура» Крістін Окрен зауважила, чому Бєлкіна серед прикладів не згадала саму Росію? Після цього в усій залі засідань та на публічному балконі, де перебувало близько тисячі учасників форуму, пролунали масові аплодисменти та вигуки, спрямовані проти RT.

Далі на великому екрані з’явилася карикатура, що висміює сутність російської пропаганди. Роботу створив художник паризького сатиричного видання Charlie Hebdo, який працює на форумі.

Після цього, представники української делегації перервали чергову репліку Бєлкіной, піднялися зі своїх місць та почали вигукувати: «Світовий форум за демократію – не місце для пропаганди».

Учасники заходу також гучно і масово підтримували українців, коли вони задавали запитання, чому організатори запросили навчати стандартам преси та відновлення довіри до новин саме російського пропагандиста, який масово поширює фейки по всьому світу.