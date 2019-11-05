Форум за демократію і Russia Today: чи розуміють у РЄ, що це несумісні речі?

Активісти виступили проти участі спікерів із Russia Today та «Эха Москви» на заході під патронажем Макрона

Коаліція українських неурядових організацій у сфері медіа за підтримки польських громадських активістів та інтелектуалів вимагає не допустити представників Russia Today й «Эха Москви» до участі у заході високого рівня.

6-8 листопада у Страсбурзі відбудеться Світовий форум за демократію. Цього разу він пройде за проблематикою – «Чи є демократія під загрозою у сторіччя інформації?». Організаторами заходу виступила Рада Європи у партнерстві з керівництвом міста Страсбург, регіону Франції Великий Схід, радою департаменту Нижній Рейн, а також французьким урядом.

Світовий форум пройде під патронажем високого рівня – президента Французької республіки Еммануеля Макрона. У заході візьмуть участь сотні експертів у сфері ЗМІ та інформації, журналістів, науковців, громадських діячів, правозахисників. Україна також буде представлена кількома експертами й активістами.

БІЙЦІ НА ФРОНТАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

А от на панелі про «відновлення довіри до новин» виступатиме представниця російського пропагандистського федерального телеканалу Russia Today. Йдеться про заступника головного редактора, голову з питань комунікацій, маркетингу і стратегічного розвитку RT Анну Бєлкіну.

Шефредактор «ліберальної» радіостанції «Эхо Москвы», наближений до Кремля Олексій Венедиктов говоритиме на панелі за темою «Демократія вмирає у темряві: чи ми маємо потрібну інформацію?».

Отже, чи усвідомлюють у Раді Європи – що таке RT, а також усі інші федеральні ЗМІ у Росії? Чи усвідомлюють, що діяльність і редакційна політика навіть російських ліберальних медіа також регулюється із Кремля, а їхня свобода і спрямованість того – що та за якими стандартами можна висвітлювати – обмежена позицією і забаганками режиму?

Що ці так звані медіа є російськими інструментами у сфері інформації й пропаганди на фронтах розв'язаної Москвою гібридної війни проти демократичних західних суспільств та реальної військової агресії проти України. Метою цього є знищення України і українців, підрив ліберально-демократичних цінностей, створення хаосу в Євросоюзі й НАТО, дезорієнтація громадян та приведення до влади у країнах Заходу крайніх популістів.

ВІДНОВЛЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ RT ПРИ ЄЛИСЕЙСЬКОМУ ПАЛАЦІ

Об'єктивні західні політики, організації та експерти фіксують систематичне поширення RT упередженої та фейкової інформації, маніпуляцію громадською думкою.

Нині у Великій Британії триває перевірка відповідності місцевому законодавству діяльності цього телеканалу. Заборони на його діяльність запроваджені ще у ряді країн. У США у 2018 році основні оператори кабельних каналів відмовилися продовжувати мовлення RT у своїх мережах. Заборона на мовлення російських телеканалів, соціальних мереж та провайдерів уведена в Україні. Причини тут зрозумілі. У Латвії у 2015 році реєстр підприємств відмовився зареєструвати латвійське представництво Russia Segodnya.

У Франції співробітники Russia Today, а також інформагентства Sputnik, були позбавлені акредитації при Єлисейському палаці. Це було особистим рішенням президента Макрона. Але нині акредитація відновлена.

ПРАГНЕННЯ РЄ ДО ДІАЛОГУ… З КИМ?

У Раді Європи прокоментували свою позицію відносно запрошення саме таких одіозних представників Росії. Мовляв, це ж форум за демократію, потрібно представити всі точки зору, ми прагнемо до діалогу. Власне, це і є віддзеркаленням нинішньої політики Франції щодо РФ. Ідеться про відновлення стратегічного діалогу та розбудову нової архітектури європейської безпеки. Спільно з Путіним.

Окрім цього, у РЄ нагадали, що представниця RT Бєлкіна раніше виступала на великих і престижних міжнародних майданчиках, включаючи Всесвітній економічний форум у Давосі.

ЗВЕРНЕННЯ АКТИВІСТІВ ДО ГЕНСЕКА РЄ

Але такі підходи й аргументи організаторів страсбурзького форуму багатьох його учасників і просто гостей щонайменше не переконали і навіть здивували.

Напередодні генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич отримала листа. Його, у тому числі від імені деяких українських медіаекспертів та НУО, підготував польський інтелектуал та громадський активіст Рафал Сушек.

«Відтак, ми висловлюємо нашу підтримку українській коаліції громадських організацій та медіаекспертів і просимо вас забезпечити наступне: не дозволити представникам RT та «Эхо Москви» брати участь у Світовому форумі за демократію та, в особливості, виступати на панелі про відновлення довіри до новин», – наголошується у зверненні.

Без сумніву, участь Russia Today в цій панелі викличе значний інтерес і резонанс у багатьох учасників форуму. Особливо у тих, які чітко розуміють, що загравати з Москвою неприпустимо – адже все одно звідти обмануть. Але будемо чекати на об'єктивні новини, яким можна довіряти. І це буде очевидно, що не з російської сторони.

Андрій Лавренюк, Страсбург