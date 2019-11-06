Дуда скликав перше засідання нового парламенту Польщі

Перше спільне засідання новобраних Сейму та Сенату Польщі відбудеться 12 листопада.

Таке рішення прийняв президент Польщі Анджей Дуда, передає власний кореспондент Укрінформу.

Як повідомив журналістам речник Дуди Блажей Спихальський, глава польської держави виступить на урочистому засіданні парламенту нового скликання.

Президент також призначив маршалків-старійшин, які відкриватимуть засідання Сейму та Сенату. У нижній палаті це зробить ексміністр національної оборони Антоній Мацеревич, а у верхній палаті – сенатор Барбара Борис-Даменцька.

Як повідомлялося, парламентські вибори в Польщі відбулися 13 жовтня. За їх результатами у Сеймі впевнену перемогу здобула владна партія “Право і Справедливість”, яка знову сформує однопартійний уряд.

Натомість у виборах до Сенату з мінімальною перевагою перемогла опозиція.