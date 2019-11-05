У дев’яти країнах Європи - дуже високий ризик розповсюдження африканської чуми свиней

Європейське Агентство з харчової безпеки (EFSA) визнало "дуже високим" ризик розповсюдження африканської чуми свиней у країнах Південно-Східної Європи, і водночас – "дуже низькою" ймовірність поширення цієї хвороби далі на Захід, в інші країни ЄС.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті EFSA, яке на замовлення Єврокомісії провело дослідження ризиків, пов’язаних з цією хворобою.

"EFSA оцінило ймовірність розповсюдження інфекції серед 9 країн, які зараз є вільними від цієї хвороби – Албанії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Греції, Косово, Чорногорії, Північної Македонії, Сербії та у Словенії. Агентство дійшло висновку, що шанси розповсюдження хвороби у цих країнах протягом одного року після виявлення є дуже високими (66-100 відсотків). Разом з цим, шанси того, що хвороба поширюватиметься далі на захід на інші країни ЄС, вимірюються як дуже низькі (0-15 відсотків)", - йдеться у повідомленні.

Європейське Агентство з харчової безпеки зазначає, що раннє виявлення залишається ключовим фактором у боротьбі з африканською чумою свиней, що потребує ретельного спостереження за поголів’ям домашніх та диких тварин.

Рекомендовано також обмежити поголів’я диких кабанів шляхом дозволу полювання на них.

Водночас, в країнах, що входять у "зону ризику", має бути суттєво посилена робота із роз’яснення для населення щодо заходів перестороги, особливо серед таких категорій, як мисливці, фермери, туристи та інші, з метою упередити розповсюдження африканської чуми свиней через людей, що подорожують.

Боротьбі з хворобою, як зазначає Агентство, має сприяти також відповідне тренування ветеринарного та санітарного персоналу.