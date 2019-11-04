ЄС розслідує зловживання з сільськогосподарськими субсидіями

Єврокомісія визнала випадки неправомірного використання сільськогосподарських субсидій, які виділяються з бюджету ЄС країнам-членам, та підтвердила, що то кожному з таких випадків проводиться ретельне розслідування.

Таку інформацію до журналістів у Брюсселі час брифінгу у понеділок довів речник Єврокомісії з питань сільського господарства Даніел Росаріо (Daniel Rosario) у зв’язку із резонансною публікацією у New York Times, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо нульову толерантність до зловживання європейськими фондами, і наполягаємо на зобов’язанні всіх країн-членів запобігти таким зловживанням. Європейський Союз має дуже чіткі правила, яким чином європейські фонди мають управлятися, зокрема, у тому, що стосується сільськогосподарських фондів. Відповідно до розподілу обов’язків, саме країни-члени несуть відповідальність за належне та правове використання фондів ЄС», - зазначив Даніел Росаріо.

Він наголосив, що Єврокомісія сприймає будь-які звинувачення чи підозри у неналежному або неправомірному використанні таких фондів дуже серйозно, і всі такі підозри спрямовуються до Європейського офісу з боротьби проти фінансових махінацій (OLAF).

«Декілька розслідувань тривають просто зараз. Єврокомісія також проводить власний аудит, зокрема, у Чехії та в Угорщині. Якщо такі перевірки виявлять випадки зловживань, вони будуть направлені до OLAF для подальшого розслідування», - зазначив речник.

Він окремо зауважив, що процес використання європейських фондів є прозорим, тож, наприклад, отримувачі європейських сільськогосподарських субсидій, відповідно до чинного законодавства ЄС, включаються до переліків, що є відкритими для громадськості.

«У дотриманні верховенства права у питаннях, що пов’язані із власністю на землю, - у цьому питанні першими і переважаючими мають бути дії країн-членів. Разом з цим, коли з’являються повідомлення про неналежні практики в окремих країнах-членах, служби Єврокомісії розглядають ці випадки дуже уважно, як це вже було зроблено у відповідь на звинувачення проти кількох країн-членів, зокрема, проти Чехії і Угорщини… Єврокомісія вже здійснює необхідні заходи, щоб захистити бюджет ЄС, включаючи можливість призупинення виплат в рамках Спільної сільськогосподарської політики, та застосувати заходи з корегування фінансової політики щодо держав, яких це стосується», - сказав Росаріо.

Речник ЄС Міна Андрєєва додала, що у випадку із Чехією певні виплати з Європейського бюджету були призупинені внаслідок цих звинувачень та розслідувань.

«Ми запропонували запровадження Офісу Прокурора ЄС, який приступить до роботи вже скоро, саме з причини того, що національні органи прокурорського нагляду не завжди тримають бюджет ЄС серед першочергових пріоритетів, коли розглядають справи, які їм передає OLAF. І це саме та структура, де, як ми очікуємо, буде вестися рішуча боротьба із зловживаннями, і бюджет ЄС буде витрачатися набагато більш раціонально та відповідно до правил ЄС», - сказала речник Єврокомісії.

Брифін проводився у зв’язку із резонансною публікацією у New York Times, яка в неділю оприлюднила статтю-розслідування щодо зловживання європейськими сільськогосподарськими субсидіями та монополізації ринку землі урядами та іншими керівними структурами деяких країн ЄС, зокрема, згадувалися Угорщина, Чеська Республіка і Словаччина.