Трамп вимагає особистої присутності інформатора перед Конгресом

Президент США Дональд Трамп вважає неприйнятною письмову подачу свідчень інформатором, чия скарга призвела до розслідування щодо імпічменту президента.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

«Інформатор дав неправдиву інформацію і мав справу з корумпованим політиком Шиффом. Він має бути викликаний для надання свідчень. Письмові відповіді не приймаються! Де другий інформатор? Він зник після того, як я опублікував стенограму. Він взагалі існує? Де інформатор?», - написав президент.

Напередодні стало відомо, що співробітник розвідки, чия скарга призвела до розслідування в Палаті представників щодо імпічменту президента Трампа, готовий відповідати на письмові запитання республіканців, однак тільки на ті, що не наразять його на небезпеку.

Як відомо, депутати від Демократичної партії проводять розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа в нижній палаті американського Конгресу. З цією метою законодавці викликають на слухання, в тому числі, колишніх і нинішніх чиновників Білого дому та Державного департаменту. Водночас в адміністрації президента відновили практику заборони надання свідчень своїм співробітникам.